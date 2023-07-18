Почеттино надеется, что Фофана не пропустит сезон 2023/24 целиком

Весле Фофана Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино выразил надежду, что защитник Весле Фофана не пропустит сезон 2023/24 целиком.

Ранее днем стало известно, что у Фофана диагностировали надрыв крестообразных связок колена, и чуть позже "Челси" подтвердил это официально.

Весле уже перенес операцию по реконструкции связок и теперь приступает к долгому процессу реабилитации. Почеттино надеется, что 22-летний француз поможет "синим" хотя бы в концовке нового сезона.

"Это очень грустные, очень плохие новости. Нам так грустно. Мы лишь можем помочь ему. Мы желаем ему всего наилучшего и надеемся, что он вернется как можно скорее и поможет команде в этом сезоне".

"Это тяжело, но нам нельзя опускать руки. Менее чем через месяц мы стартуем в Премьер-Лиге, и это соревнование никого не ждет. Нам нужно сражаться".

"Надеюсь, он будет готов сыграть в этом сезоне. Мы видели информацию и понимаем, что это может быть сложно. Разные люди по-разному переносят эту травму".

"Надеюсь, его восстановление пройдет хорошо, и он будет готов как можно скорее. Надеюсь, это произойдет до конца сезона", — цитирует Почеттино Sky Sports.


Метки Почеттино, травмы, Фофана, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2023 23:00

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