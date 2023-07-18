Новая выездная форма "Арсенала" на сезон 2023/24 (ФОТО)

Новая выездная форма Арсенала на сезон 2023/24 "Арсенал" представил новую выездную форму от своего технического спонсора Adidas на сезон 2023/24.

Как следует из официального заявления "Арсенала", смелый дизайн выездной формы отражает связь "канониров" с лондонским районом Ислингтон, где и базируется клуб.

Новая форма выполнена в кислотно-желтом цвете, а черные полосы символизируют границы Ислингтона на карте. При этом эмблемы клуба, титульного спонсора и технического спонсора, а также некоторые штрихи выполнены в светло-голубом.

Впервые команда Микеля Артеты примерит новую выездную форму уже на этой неделе в предсезонных матчах против сборной всех звезд МЛС и "Манчестер Юнайтед" в рамках своего турне по США.

Новая выездная форма Арсенала на сезон 2023/24

Новая выездная форма Арсенала на сезон 2023/24

Новая выездная форма Арсенала на сезон 2023/24

Новая выездная форма Арсенала на сезон 2023/24

Новая выездная форма Арсенала на сезон 2023/24

Новая выездная форма Арсенала на сезон 2023/24


Метки Adidas, Арсенал, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2023 22:00

Количество просмотров Просмотров: 646

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Последние комментарии:




  1. burnley 18.07.2023 22:40 # burnley
    НУ И ГАВНО.

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  2. meshuggah 18.07.2023 22:21 # meshuggah
    Ебать эпик залупа
    Лучше бы я на сварку смотрел

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  3. ivan-tns 18.07.2023 22:14 # ivan-tns
    Артемий Лебедев постарался?! Это провал!!

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  4. mancunia-planet 18.07.2023 22:13 # mancunia-planet
    Необычно

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  5. alexomck 18.07.2023 22:08 # alexomck
    кучу полосатых кусков вместе сшили - флешбэки дичи из 90х

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  6. scholes18 18.07.2023 22:04 # scholes18
    обычно у Арсенала красивые формы, но эта лютое дерьмище.

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  7. bmw-e34 18.07.2023 22:03 # bmw-e34
    Куйня. Прошлая лучше была

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  8. hammersmith 18.07.2023 22:03 # hammersmith
    На 2ой фотке артета в домашнем

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  9. hammersmith 18.07.2023 22:01 # hammersmith
    Ну это гей-тряпка сразу.

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