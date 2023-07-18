Новая выездная форма "Арсенала" на сезон 2023/24 (ФОТО)

"Арсенал" представил новую выездную форму от своего технического спонсора Adidas на сезон 2023/24.

Как следует из официального заявления "Арсенала", смелый дизайн выездной формы отражает связь "канониров" с лондонским районом Ислингтон, где и базируется клуб.



Новая форма выполнена в кислотно-желтом цвете, а черные полосы символизируют границы Ислингтона на карте. При этом эмблемы клуба, титульного спонсора и технического спонсора, а также некоторые штрихи выполнены в светло-голубом.



Впервые команда Микеля Артеты примерит новую выездную форму уже на этой неделе в предсезонных матчах против сборной всех звезд МЛС и "Манчестер Юнайтед" в рамках своего турне по США.



























