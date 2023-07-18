Новая выездная форма "Арсенала" на сезон 2023/24 (ФОТО)
"Арсенал" представил новую выездную форму от своего технического спонсора Adidas на сезон 2023/24.
Как следует из официального заявления "Арсенала", смелый дизайн выездной формы отражает связь "канониров" с лондонским районом Ислингтон, где и базируется клуб.
Новая форма выполнена в кислотно-желтом цвете, а черные полосы символизируют границы Ислингтона на карте. При этом эмблемы клуба, титульного спонсора и технического спонсора, а также некоторые штрихи выполнены в светло-голубом.
Впервые команда Микеля Артеты примерит новую выездную форму уже на этой неделе в предсезонных матчах против сборной всех звезд МЛС и "Манчестер Юнайтед" в рамках своего турне по США.
18.07.2023 22:00
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НУ И ГАВНО.
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Ебать эпик залупа
Лучше бы я на сварку смотрел
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Артемий Лебедев постарался?! Это провал!!
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Необычно
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кучу полосатых кусков вместе сшили - флешбэки дичи из 90х
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обычно у Арсенала красивые формы, но эта лютое дерьмище.
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Куйня. Прошлая лучше была
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На 2ой фотке артета в домашнем
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Ну это гей-тряпка сразу.
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