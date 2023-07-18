"Юнайтед" договорился с Хейлундом

"Манчестер Юнайтед" согласовал условия личного контракта с нападающим "Аталанты" Расмусом Хейлундом.

Уже купив Мейсона Маунта из "Челси" и договорившись о приобретении голкипера "Интера" Андре Онана, теперь "Юнайтед" бросает основные силы на согласование трансфера Хейлунда.



По информации The Athletic, Хейлунд является приоритетной целью "Юнайтед" среди нападающих, и с самим Расмусом "красные дьяволы" уже договорились.



Хейлунд, в услугах которого также заинтересован ПСЖ, уже сказал "Аталанте", что хочет уйти из клуба этим летом.



Однако компромисс "Юнайтед" и "Аталанты" не близок — у двух клубов остаются большие разногласия в оценке стоимости 20-летнего датчанина, который забил восемь голов и отдал две результативные передачи в 31 матче минувшего сезона Серии А.



Согласно свежим слухам, "Аталанта" просит за Хейлунда 60 миллионов фунтов плюс бонусы, однако "Юнайтед" надеется договориться на меньшую сумму.