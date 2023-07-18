"Юнайтед" договорился с Хейлундом

Расмус Хейлунд "Манчестер Юнайтед" согласовал условия личного контракта с нападающим "Аталанты" Расмусом Хейлундом.

Уже купив Мейсона Маунта из "Челси" и договорившись о приобретении голкипера "Интера" Андре Онана, теперь "Юнайтед" бросает основные силы на согласование трансфера Хейлунда.

По информации The Athletic, Хейлунд является приоритетной целью "Юнайтед" среди нападающих, и с самим Расмусом "красные дьяволы" уже договорились.

Хейлунд, в услугах которого также заинтересован ПСЖ, уже сказал "Аталанте", что хочет уйти из клуба этим летом.

Однако компромисс "Юнайтед" и "Аталанты" не близок — у двух клубов остаются большие разногласия в оценке стоимости 20-летнего датчанина, который забил восемь голов и отдал две результативные передачи в 31 матче минувшего сезона Серии А.

Согласно свежим слухам, "Аталанта" просит за Хейлунда 60 миллионов фунтов плюс бонусы, однако "Юнайтед" надеется договориться на меньшую сумму.


Метки Аталанта, Манчестер Юнайтед, Хейлунд

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2023 21:00

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