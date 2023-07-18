Рэшфорд связал свое будущее с МЮ до 2028 года

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд положил конец спекуляциям насчет своего будущего, заключив новый долгосрочный контракт.

Новый контракт Рэшфорда рассчитан до лета 2028 и предусматривает значительное повышение зарплаты — различные издания называют цифры в 300, 325, 375 и даже 400 тысяч фунтов в неделю.



Минувший сезон стал лучшим в карьере Рэшфорда, который забил 30 голов за "Юнайтед" с учетом всех соревнований. Последний раз подобное удавалось Робину Ван Перси 10 лет назад.



После своего дебюта в 2016 году Рэшфорд провел 359 матчей за "Юнайтед", забив 123 гола. Вместе с "красными дьяволами" 25-летний англичанин выиграл Кубок Англии, два Кубка Лиги, Лигу Европы и Суперкубок Англии.



"Когда я присоединился к "Манчестер Юнайтед" семилетним мальчишкой, у меня была мечта. И те же страсть, гордость и стремление к успеху движут мной каждый раз, когда я удостаиваюсь чести носить эту футболку".



"Я уже пережил ряд удивительных моментов в этом невероятном клубе, но нам предстоит еще столь многого достичь, и я по-прежнему полон решимости завоевать больше трофеев в предстоящие годы".



"Будучи фанатом "Юнайтед" всю свою жизнь, я знаю, какая ответственность связана с этой эмблемой, и все взлеты и падения я переживаю так же сильно, как и каждый. Могу заверить вас, я буду стараться изо всех сил, чтобы помочь команде достичь уровней, на которые мы способны. Я могу чувствовать такую же решимость в раздевалке. Мой восторг насчет будущего при нашем тренере не может быть сильнее", — сообщил Рэшфорд.