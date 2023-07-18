Рэшфорд связал свое будущее с МЮ до 2028 года

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд положил конец спекуляциям насчет своего будущего, заключив новый долгосрочный контракт.

Новый контракт Рэшфорда рассчитан до лета 2028 и предусматривает значительное повышение зарплаты — различные издания называют цифры в 300, 325, 375 и даже 400 тысяч фунтов в неделю.

Минувший сезон стал лучшим в карьере Рэшфорда, который забил 30 голов за "Юнайтед" с учетом всех соревнований. Последний раз подобное удавалось Робину Ван Перси 10 лет назад.

После своего дебюта в 2016 году Рэшфорд провел 359 матчей за "Юнайтед", забив 123 гола. Вместе с "красными дьяволами" 25-летний англичанин выиграл Кубок Англии, два Кубка Лиги, Лигу Европы и Суперкубок Англии.

"Когда я присоединился к "Манчестер Юнайтед" семилетним мальчишкой, у меня была мечта. И те же страсть, гордость и стремление к успеху движут мной каждый раз, когда я удостаиваюсь чести носить эту футболку".

"Я уже пережил ряд удивительных моментов в этом невероятном клубе, но нам предстоит еще столь многого достичь, и я по-прежнему полон решимости завоевать больше трофеев в предстоящие годы".

"Будучи фанатом "Юнайтед" всю свою жизнь, я знаю, какая ответственность связана с этой эмблемой, и все взлеты и падения я переживаю так же сильно, как и каждый. Могу заверить вас, я буду стараться изо всех сил, чтобы помочь команде достичь уровней, на которые мы способны. Я могу чувствовать такую же решимость в раздевалке. Мой восторг насчет будущего при нашем тренере не может быть сильнее", — сообщил Рэшфорд.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2023 20:00

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Последние комментарии:




  1. keita 18.07.2023 21:22 # keita
    Когда там уже соловьев объявит майора Исинбаеву врагом народа?

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  2. narcot 18.07.2023 21:21 # narcot
    Оруууу




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    Успешно прикинуться гибддшником ему удалось минимум пять раз — спалили его только после дежурств при изучении данных видеорегистратора.

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  3. iskander8sg 18.07.2023 21:12 # iskander8sg
    https://t.me/voynareal_ua/26191
    Желаю каждому оккупанту такой участи))

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  4. burnley 18.07.2023 21:06 # burnley
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  5. keita 18.07.2023 20:57 # keita
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  6. iskander8sg 18.07.2023 20:56 # iskander8sg
    Как же я наслаждаюсь воем свинособак кацапских, ммм)
    Истерия, а то ли еще будет)

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  7. alexomck 18.07.2023 20:54 # alexomck
    Диаби выбрал «Аль-Наср», а не клуб АПЛ

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    лол)

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  8. mufc1994 18.07.2023 20:30 # mufc1994
    Хочется в попу? Поеду в Европу (с) хахол

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  9. hammersmith 18.07.2023 20:25 # hammersmith
    ай! аааай111 ни нада ни нада
    сваиии сваиии

    родился на уринкраине - по дефолту кретин и терпила ахахаха

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  10. hammersmith 18.07.2023 20:22 # hammersmith
    https://2ch.hk/b/src/290294078/16896995347570.webm

    ахахахаха сукаааа
    вся суть укросвиней аахахахахаха

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  11. gerrard08 18.07.2023 20:16 # gerrard08
    Вот тебе и принципы скама с потолком зп

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  12. alexomck 18.07.2023 20:16 # alexomck
    его пчелы покусали?

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  13. gucman 18.07.2023 20:14 # gucman
    pizdets u nego ebalo ohuevshee

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  14. moneymaker 18.07.2023 20:09 # moneymaker
    Играет хуже чем Санчез, а зп больше чем у Алексиса. В чем прикол?)

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  15. suddenly 18.07.2023 20:03 # suddenly
    Что у него с лицом? Он бухал не просыхая что ли?

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