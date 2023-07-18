Фофана порвал "кресты" и пропустит почти весь сезон 2023/24
Защитник "Челси" Весле Фофана надорвал крестообразные связки колена и теперь рискует пропустить значительную часть предстоящего сезона.
Фофана не попал в число игроков, которых главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино увез с собой в предсезонное турне по США накануне.
Из-за проблем с коленом Весле остался дома, чтобы пройти углубленное обследование, результаты которого оказались шокирующими для 22-летнего француза.
Как сообщает Foootball.London, у Фофана диагностировали надрыв крестообразных связок колена, и теперь Весле предстоит операция. Процесс реабилитации займет многие месяцы.
Отметим, в последние годы Фофана крайне не везет с большими травмами. Летом 2021, играя за свой бывший клуб "Лестер" в товарищеском матче против "Вильярреала", Весле получил перелом ноги и пропустил более семи месяцев.
Фофана вернулся в строй в марте 2022 и, отыграв концовку сезона, перешел в "Челси" за 75 миллионов фунтов. Однако уже в октябре 2022 Весле получил травму колена, пропустил более двух месяцев, а после четырех дней тренировок у него случился рецидив, который вывел его из строя еще на 55 дней.
После потери Фофана выбор центральных защитников у Почеттино сузился до Тиаго Силвы, Бенуа Бадиашиле, Трево Чалобы и Леви Колуилла. Правда, Бадиашиле в прямо сейчас тоже травмирован, не полетев с командой в Америку.
18.07.2023 18:00
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Последние комментарии:
быстро он в Челси закончился
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Это еще инфы нет, что у Джеймса с коленом)) даешь травму Тиаго Силвы, Энцо, Чили и Нкунку)) и вообще можно сезон скипать
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Инфа чо по чоуси наконец то подъехала
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ну шанс для Колвила огромный, точно не уйдет)
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а када он успел их порвать ахаххаха сука на тренеровке поча чтоль?))))))) орууу
не ну похуй играть есть кем тиаго колвил бадиашиль чалоба но сука какой же провал сукаааааааааааа чел вечно травмированый
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Когда увидел лемразь
18.07.2023 17:30 #
felix-the-cat
- Щас мой муж подойдет отвали
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Что то он травматичный через чур
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