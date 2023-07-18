Фофана порвал "кресты" и пропустит почти весь сезон 2023/24

Защитник "Челси" Весле Фофана надорвал крестообразные связки колена и теперь рискует пропустить значительную часть предстоящего сезона.

Фофана не попал в число игроков, которых главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино увез с собой в предсезонное турне по США накануне.



Из-за проблем с коленом Весле остался дома, чтобы пройти углубленное обследование, результаты которого оказались шокирующими для 22-летнего француза.



Как сообщает Foootball.London, у Фофана диагностировали надрыв крестообразных связок колена, и теперь Весле предстоит операция. Процесс реабилитации займет многие месяцы.



Отметим, в последние годы Фофана крайне не везет с большими травмами. Летом 2021, играя за свой бывший клуб "Лестер" в товарищеском матче против "Вильярреала", Весле получил перелом ноги и пропустил более семи месяцев.



Фофана вернулся в строй в марте 2022 и, отыграв концовку сезона, перешел в "Челси" за 75 миллионов фунтов. Однако уже в октябре 2022 Весле получил травму колена, пропустил более двух месяцев, а после четырех дней тренировок у него случился рецидив, который вывел его из строя еще на 55 дней.



После потери Фофана выбор центральных защитников у Почеттино сузился до Тиаго Силвы, Бенуа Бадиашиле, Трево Чалобы и Леви Колуилла. Правда, Бадиашиле в прямо сейчас тоже травмирован, не полетев с командой в Америку.