"Астон Вилла" сделала второе предложение по Диаби
"Астон Вилла" выдвинула свое второе предложение о покупке вингера "Байера" Муссы Диаби.
По информации The Athletic, второе предложение "Виллы" по 24-летнему французу составило 50 миллионов евро (42.9 млн. фунтов).
При этом первое предложение бирмингемского клуба в размере 30 млн. фунтов плюс 8.6 млн. фунтов в виде бонусов было отклонено "Байером" без промедления.
Главный тренер "Виллы" Унаи Эмери, уже подписавший Пау Торреса и Юри Тилеманса этим летом, рассматривает Диаби в качестве своей ключевой трансферной цели.
Мусса очень ярко отыграл минувший сезон, забив 14 голов и отдав 11 результативных передач в 48 матчах за "Байер" во всех соревнованиях.
18.07.2023 17:00
Просмотров: 449
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Одни негры блин
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий