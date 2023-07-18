"Астон Вилла" сделала второе предложение по Диаби

"Астон Вилла" выдвинула свое второе предложение о покупке вингера "Байера" Муссы Диаби.

По информации The Athletic, второе предложение "Виллы" по 24-летнему французу составило 50 миллионов евро (42.9 млн. фунтов).



При этом первое предложение бирмингемского клуба в размере 30 млн. фунтов плюс 8.6 млн. фунтов в виде бонусов было отклонено "Байером" без промедления.



Главный тренер "Виллы" Унаи Эмери, уже подписавший Пау Торреса и Юри Тилеманса этим летом, рассматривает Диаби в качестве своей ключевой трансферной цели.



Мусса очень ярко отыграл минувший сезон, забив 14 голов и отдав 11 результативных передач в 48 матчах за "Байер" во всех соревнованиях.