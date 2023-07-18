"Юнайтед" согласовал покупку Онана за 47.2 млн. фунтов
"Манчестер Юнайтед" полностью согласовал приобретение голкипера "Интера" Андре Онана.
По информации Sky Sports, "Интер" гарантированно получит за своего первого номера 51 миллион евро (43.8 млн. фунтов), а еще 4 млн. евро (3.4 млн. фунтов) предусмотрены в виде бонусов, зависящих от индивидуальных и командных достижений.
Теперь Онана предстоит пройти медобследование, обсудить заключительные детали личного контракта, а также получить визу в США, куда "Юнайтед" направляется в предсезонное турне.
На "Олд Траффорд" надеются, что 27-летний камерунец как можно скорее уладит все формальности и присоединится к американскому турне, которое продлится до 31 июля.
Приглашение Онана позволит "Юнайтед" восполнить потерю Давида Де Хеа, который сыграл 545 матчей за свои 12 лет в клубе, но контракт которого истек в конце июня.
18.07.2023 16:00
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