"Челси" улучшил предложение по Кайседо до 70 млн. фунтов

"Челси" улучшил свое предложение о покупке полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо до 70 миллионов фунтов, но в ответ снова последовал отказ.

Свое стартовое предложение по Кайседо в размере 60 млн. фунтов "Челси" сделал еще в начале июня, а после отказа со стороны "Брайтона" сделал паузу.



По информации The Athletic, в понедельник "Челси" в письменном виде направил свое второе предложение, но сумма в 70 млн. фунтов без каких-либо бонусов тоже не устроила "Брайтон".



"Чайки" открыты к продаже Кайседо этим летом, но только по устраивающей их цене, рассматривая трансфер Деклана Райса из "Вест Хэма" в "Арсенал" за 100 миллионов фунтов плюс бонусы как ориентир.



Тем не менее, "Челси" остается главным претендентом на 21-летнего Кайседо, а сам Мойсес хочет присоединиться к команде Маурисио Почеттино.