"Челси" улучшил предложение по Кайседо до 70 млн. фунтов

Мойсес Кайседо "Челси" улучшил свое предложение о покупке полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо до 70 миллионов фунтов, но в ответ снова последовал отказ.

Свое стартовое предложение по Кайседо в размере 60 млн. фунтов "Челси" сделал еще в начале июня, а после отказа со стороны "Брайтона" сделал паузу.

По информации The Athletic, в понедельник "Челси" в письменном виде направил свое второе предложение, но сумма в 70 млн. фунтов без каких-либо бонусов тоже не устроила "Брайтон".

"Чайки" открыты к продаже Кайседо этим летом, но только по устраивающей их цене, рассматривая трансфер Деклана Райса из "Вест Хэма" в "Арсенал" за 100 миллионов фунтов плюс бонусы как ориентир.

Тем не менее, "Челси" остается главным претендентом на 21-летнего Кайседо, а сам Мойсес хочет присоединиться к команде Маурисио Почеттино.


Метки Брайтон, Кайседо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2023 15:00

Количество просмотров Просмотров: 247

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. arsenverim 18.07.2023 15:08 # arsenverim
    Ливерпуль заберет его

    (ответить)

  2. suddenly 18.07.2023 15:07 # suddenly
    Так и будут по десятке накидывать? Давайте сразу сотку и не ебите мозги.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: