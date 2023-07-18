"Челси" улучшил предложение по Кайседо до 70 млн. фунтов
"Челси" улучшил свое предложение о покупке полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо до 70 миллионов фунтов, но в ответ снова последовал отказ.
Свое стартовое предложение по Кайседо в размере 60 млн. фунтов "Челси" сделал еще в начале июня, а после отказа со стороны "Брайтона" сделал паузу.
По информации The Athletic, в понедельник "Челси" в письменном виде направил свое второе предложение, но сумма в 70 млн. фунтов без каких-либо бонусов тоже не устроила "Брайтон".
"Чайки" открыты к продаже Кайседо этим летом, но только по устраивающей их цене, рассматривая трансфер Деклана Райса из "Вест Хэма" в "Арсенал" за 100 миллионов фунтов плюс бонусы как ориентир.
Тем не менее, "Челси" остается главным претендентом на 21-летнего Кайседо, а сам Мойсес хочет присоединиться к команде Маурисио Почеттино.
18.07.2023 15:00
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Ливерпуль заберет его
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Так и будут по десятке накидывать? Давайте сразу сотку и не ебите мозги.
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