С Гиггза сняты обвинения насчет избиения девушки

С легенды "Манчестер Юнайтед" Райана Гиггза были сняты обвинения насчет избиения своей бывшей девушки.

Напомним, еще в ноябре 2020 Гиггз был арестован полицией по подозрению в избиении своей на тот момент подруги Кейт Гревилл.



Позже в адрес Гиггза были выдвинуты обвинения насчет избиения Кейт и ее сестры Эммы. Третий пункт касался запугивания и принуждения к определенным действиям своей возлюбленной.



Суд присяжных, на протяжении четырех недель рассматривавший это дело прошлым летом, не смог вынести вердикт, в результате чего дело отправилось на пересмотр.



И вот сегодня Королевский суд Манчестера постановил снять с Гиггза все обвинения и закрыть дело. Сам Райан на заседание не явился, отмечает BBC.



Добавим, в этот период, пока в отношении Гиггза велось разбирательство, Райан лишился работы главного тренера сборной Уэльса.