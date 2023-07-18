С Гиггза сняты обвинения насчет избиения девушки

Райан Гиггз С легенды "Манчестер Юнайтед" Райана Гиггза были сняты обвинения насчет избиения своей бывшей девушки.

Напомним, еще в ноябре 2020 Гиггз был арестован полицией по подозрению в избиении своей на тот момент подруги Кейт Гревилл.

Позже в адрес Гиггза были выдвинуты обвинения насчет избиения Кейт и ее сестры Эммы. Третий пункт касался запугивания и принуждения к определенным действиям своей возлюбленной.

Суд присяжных, на протяжении четырех недель рассматривавший это дело прошлым летом, не смог вынести вердикт, в результате чего дело отправилось на пересмотр.

И вот сегодня Королевский суд Манчестера постановил снять с Гиггза все обвинения и закрыть дело. Сам Райан на заседание не явился, отмечает BBC.

Добавим, в этот период, пока в отношении Гиггза велось разбирательство, Райан лишился работы главного тренера сборной Уэльса.


Метки Гиггз, Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2023 14:00

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  1. dragon 18.07.2023 14:18 # dragon
    тварь eбaная

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  2. electric 18.07.2023 14:09 # electric
    Ещё 1 мешок откупился. Мочестер грязный.

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