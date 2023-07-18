Роджерс признал, что Тирни не по карману "Селтику"
Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс признал, что его клуб не может позволить себе выкупить обратно защитника "Арсенала" Кирана Тирни.
С приходом Александра Зинченко в "Арсенал" прошлым летом Тирни превратился в игрока ротации, и существует высокая вероятность, что Киран покинет лондонский клуб в это трансферное окно.
Одним из претендентов на Тирни назывался "Селтик", который летом 2019 продал Кирана в "Арсенал" за 25 миллионов фунтов, однако стоимость 26-летнего шотландца и его зарплата делают обратный трансфер маловероятным.
"Как я вернулся, к нам сватают многих игроков. Мне известно лишь то, что я знаю Кирана, как себя, и мы наслаждались совместным пребыванием здесь".
"Когда я встречался с ним в рамках (английской) Премьер-Лиги, каждый раз мы разговаривали о "Селтике". Он свой для "Селтика" человек, но он представляет великолепный клуб в лице "Арсенала".
"Никогда не говори никогда в футболе. Кто знает, что можем случиться? Мы точно не смогли бы позволить себе покупку Кирана за 25-30 миллионов фунтов или за цифры, которые я видел в медиа".
"Я практически уверен, что мы не смогли бы платить его огромную зарплату. Однако никогда не знаешь наверняка", — цитирует Роджерса Sky Sports.
18.07.2023 12:00
Просмотров: 192
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: