Роджерс признал, что Тирни не по карману "Селтику"

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс признал, что его клуб не может позволить себе выкупить обратно защитника "Арсенала" Кирана Тирни.

С приходом Александра Зинченко в "Арсенал" прошлым летом Тирни превратился в игрока ротации, и существует высокая вероятность, что Киран покинет лондонский клуб в это трансферное окно.



Одним из претендентов на Тирни назывался "Селтик", который летом 2019 продал Кирана в "Арсенал" за 25 миллионов фунтов, однако стоимость 26-летнего шотландца и его зарплата делают обратный трансфер маловероятным.



"Как я вернулся, к нам сватают многих игроков. Мне известно лишь то, что я знаю Кирана, как себя, и мы наслаждались совместным пребыванием здесь".



"Когда я встречался с ним в рамках (английской) Премьер-Лиги, каждый раз мы разговаривали о "Селтике". Он свой для "Селтика" человек, но он представляет великолепный клуб в лице "Арсенала".



"Никогда не говори никогда в футболе. Кто знает, что можем случиться? Мы точно не смогли бы позволить себе покупку Кирана за 25-30 миллионов фунтов или за цифры, которые я видел в медиа".



"Я практически уверен, что мы не смогли бы платить его огромную зарплату. Однако никогда не знаешь наверняка", — цитирует Роджерса Sky Sports.