"Юнайтед" не собирается продавать Фернандеша

"Манчестер Юнайтед" не заинтересован в продаже полузащитника Бруну Фернандеша этим летом.

По информации трансферного гуру Фабрицио Романо, только в прошлом месяце Фернандеш отклонил более двух предложений по Фернандешу из Саудовской Аравии.



Фернандеш не проявляет интереса к переезду в саудовскую лигу, а "Юнайтед" не приветствует предложения по своему ведущему игроку, у которого есть контракт до 2026 года.



Ожидается, что именно 28-летний португалец станет новым капитаном "Юнайтед" после того, как главный тренер Эрик Тен Хаг лишил повязки защитника Харри Магуайра.



Как и Каземиро, Фернандеш является неприкасаемым для Тен Хага — в отличие от других полузащитников вроде Фреда, Донни Ван де Бека и Скотта Мактоминея, которых "Юнайтед" может принести в жертву для пополнения своего трансферного бюджета.