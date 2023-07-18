"Юнайтед" не собирается продавать Фернандеша
"Манчестер Юнайтед" не заинтересован в продаже полузащитника Бруну Фернандеша этим летом.
По информации трансферного гуру Фабрицио Романо, только в прошлом месяце Фернандеш отклонил более двух предложений по Фернандешу из Саудовской Аравии.
Фернандеш не проявляет интереса к переезду в саудовскую лигу, а "Юнайтед" не приветствует предложения по своему ведущему игроку, у которого есть контракт до 2026 года.
Ожидается, что именно 28-летний португалец станет новым капитаном "Юнайтед" после того, как главный тренер Эрик Тен Хаг лишил повязки защитника Харри Магуайра.
Как и Каземиро, Фернандеш является неприкасаемым для Тен Хага — в отличие от других полузащитников вроде Фреда, Донни Ван де Бека и Скотта Мактоминея, которых "Юнайтед" может принести в жертву для пополнения своего трансферного бюджета.
18.07.2023 11:00
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