"Юнайтед" не собирается продавать Фернандеша

Бруну Фернандеш "Манчестер Юнайтед" не заинтересован в продаже полузащитника Бруну Фернандеша этим летом.

По информации трансферного гуру Фабрицио Романо, только в прошлом месяце Фернандеш отклонил более двух предложений по Фернандешу из Саудовской Аравии.

Фернандеш не проявляет интереса к переезду в саудовскую лигу, а "Юнайтед" не приветствует предложения по своему ведущему игроку, у которого есть контракт до 2026 года.

Ожидается, что именно 28-летний португалец станет новым капитаном "Юнайтед" после того, как главный тренер Эрик Тен Хаг лишил повязки защитника Харри Магуайра.

Как и Каземиро, Фернандеш является неприкасаемым для Тен Хага — в отличие от других полузащитников вроде Фреда, Донни Ван де Бека и Скотта Мактоминея, которых "Юнайтед" может принести в жертву для пополнения своего трансферного бюджета.


Метки Манчестер Юнайтед, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2023 11:00

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