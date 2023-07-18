Артета: "Райс станет маяком для "Арсенала"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что полузащитник Деклан Райс станет "маяком" для партнеров по команде.
В минувшую субботу "Арсенал" завершил приобретение Райса у "Вест Хэма" за рекордные для своего клуба 105 миллионов фунтов.
Артета считает, что Райс не просто усилит "Арсенал", но и раскроет лучшие качества других игроков. Микель очень ценит физические качества Деклана и его опыт выступлений в Премьер-Лиге
"Я рассматриваю его как маяк. Он готов подсвечивать других, улучшать других и делать команду лучше".
"Некоторое время назад мы обсуждали, как он сможет улучшить команду, дополнить имеющихся игроков и добавить эту жажду успеха команде, чьи игроки хотят подстегивать себя для достижения более высокого уровня".
"У него есть аура. Опыт, которым он обладает в этой лиге, позволит команде выйти на новое измерение. Он обладает физическими качествами, которых нам давно не хватало".
"Он так говорит и так представляет себя. Его амбиции и его страсть к игре — это ровно то, в чем мы нуждались", — цитирует Артету BBC.
18.07.2023 10:00
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