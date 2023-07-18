Постекоглу поговорил с Кейном
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу подтвердил, что провел разговор с нападающим Харри Кейном.
На днях почетный президент "Баварии" Ули Хенесс заявил, что у его клуба есть договоренность с Кейном насчет трансфера Харри.
Несмотря на это, Кейн отправился в предсезонное турне с "Тоттенхэмом", и Постекоглу не переживает насчет самоотдачи Харри, пока тот остается со "шпорами".
"У меня состоялся хороший разговор с Харри. Там не было ничего шокирующего, как рассчитывают люди. Просто хороший разговор, я представился, мы в основном поговорили о клубе, о положении вещей и о том, как мы можем прибавить".
"Это не какое-то особенное видение насчет одного человека. Это касается всего коллектива, и в этом мы идеально совпадаем — мы хотим видеть успешную команду в этом году".
"Есть много людей, которые знают Харри лучше меня, но его ничем не смутить. Он здесь, и пока он здесь, он полностью предан тому, что мы делаем и как мы видим вещи".
"Разговор был не о будущем, а больше о коллективе и о том, что мы делаем. Как и со всеми остальными игроками, это не тот вопрос, который я задаю, когда они ступают через порог. Я не спрашиваю их, купили они уже билет или вроде того".
"Пока мы вместе, мы должны упорно трудиться как коллектив. Некоторые будут с нами весь путь, другие — нет, но очень часто это решается уже по ходу. Это не то, что я требую от людей в самом начале".
"У нас есть почти месяц до старта сезона, трансферное окно все еще открыто, поэтому давайте посмотрим, что произойдет", — цитирует Постекоглу Sky Sports.
18.07.2023 09:00
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