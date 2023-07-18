"Марсель" близок к покупке Обамеянга
"Марсель" значительно продвинулся в переговорах о покупке нападающего "Челси" Пьер-Эмерика Обамеянга.
Накануне "Челси" огласил имена 29 своих игроков, которые отправляются в предсезонное турне по США. Обамеянга в их числе не оказалось, что ничуть не удивляет.
Обамеянг не входит в планы нового главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино и уже достаточно давно ищет себе новое пристанище. И сейчас у Пьер-Эмерика появился реальный вариант.
Как сообщает Sky Sports, переговоры о переходе экс-капитана "Арсенала" в "Марсель" находятся в продвинутой стадии, и вскоре французский клуб надеется заключить сделку.
За интересом "Марселя" к Обамеянгу стоит главный тренер французского клуба Марселино, который является давним поклонником таланта 34-летнего габонца.
Согласование условий личного контракта не видится проблемой.
18.07.2023 08:00
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