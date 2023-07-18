"Марсель" близок к покупке Обамеянга

"Марсель" значительно продвинулся в переговорах о покупке нападающего "Челси" Пьер-Эмерика Обамеянга.

Накануне "Челси" огласил имена 29 своих игроков, которые отправляются в предсезонное турне по США. Обамеянга в их числе не оказалось, что ничуть не удивляет.



Обамеянг не входит в планы нового главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино и уже достаточно давно ищет себе новое пристанище. И сейчас у Пьер-Эмерика появился реальный вариант.



Как сообщает Sky Sports, переговоры о переходе экс-капитана "Арсенала" в "Марсель" находятся в продвинутой стадии, и вскоре французский клуб надеется заключить сделку.



За интересом "Марселя" к Обамеянгу стоит главный тренер французского клуба Марселино, который является давним поклонником таланта 34-летнего габонца.



Согласование условий личного контракта не видится проблемой.