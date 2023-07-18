Футбольная Лига одобрила покупку "Лидса" 49ers Enterprises

Вылетевший из Премьер-Лиги "Лидс" сменил владельца, полностью перейдя под контроль американской инвестиционной группы 49ers Enterprises.

49ers Enterprises, которая владеет командой "Сан-Франциско Форти Найнерс" из американского футбола, стала миноритарным акционером "Лидса" в 2018 году и с тех пор постепенно наращивала свою долю.



К 2021 году доля 49ers Enterprises выросла до 44%, и еще в июне было объявлено, что американцы согласовали покупку оставшихся 56% у итальянского бизнесмена Андреа Радриццани.



И вот сейчас эта сделка было одобрена Футбольной Лигой, и 49ers Enterprises стала единоличным владельцем клуба с "Элланд Роуд", который новый сезон начнет в Чемпионшипе.



The Guardian отмечает, что сделка по "Лидсу" была заключена, исходя из оценки стоимости клуба в 170 миллионов фунтов.



Добавим, с момента вылета из Премьер-Лиги "Лидс" сменил главного тренера, назначив Даниэля Фарке. "Белые" надеются, что им удастся вернуться в высший дивизион с первой попытки.