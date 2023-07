Светская хроника за вторник

"Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм" поспорят за Леона Горецку. "Челси" улучшит предложение по Мойсесу Кайседо. Айвен Тоуни может заменить Харри Кейна в "Тоттенхэме". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Манчестер Юнайтед" попытается продать своего нападающего Антони Мартиаля этим летом, если сможет заполучить Расмуса Хейлунда из "Аталанты". (Daily Mirror)



"Юнайтед" будет готов купить полузащитника, если избавится от Фреда и Донни Ван де Бека. В числе целей "красных дьяволов" значится Софьян Амрабат из "Фиорентины". (The Guardian)



"Вест Хэм" поспорит с "Юнайтед" за полузащитника "Баварии" Леона Горецку. (Sky Sport Germany)



На этой неделе "Челси" предложит свыше 70 миллионов фунтов за полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо, который уже согласовал условия личного контракта с "синими". (Evening Standard)



"Лидс" близок к покупке полузащитника "Челси" Итана Ампаду. (The Athletic)



В случае расставания с Харри Кейном "Тоттенхэм" может приобрести нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни, который дисквалифицирован до января. (Football Transfers)



ПСЖ предложил "Манчестер Сити" голкипера Джанлуиджи Доннарумму и полузащитника Марко Верратти в обмен на Бернарду Силву. (Foot Mercato)



"Брайтон" лидирует в борьбе за право арендовать нападающего "Сити" Коула Палмера на сезон 2023/24. (The Telegraph)



"Интер" предложит 34.3 млн. фунтов за нападающего "Арсенала" Фоларина Балогана, которого "канониры" оценивают в 50 млн. фунтов. (The Athletic)



"Вулверхэмптон" близок к подписанию свободным агентом защитника Мэтта Дохерти, а также заинтересован в защитнике менхенгладбахской "Боруссии" Нико Эльведи. (Daily Mail)



"Бернли" ведет переговоры с вингером Натаном Редмондом, доступным свободным агентом. (Daily Mail)



"Бернли", "Лестер" и "Шеффилд Юнайтед" хотят арендовать вингера "Юнайтед" Амада Диалло. (Daily Mail)



"Астон Вилла" интересуется нападающим "Ренна" Жереми Доку. (Fabrizio Romano)



Другое



По новому контракту зарплата нападающего "Юнайтед" Маркуса Рэшфорда вырастет до 325,000 фунтов в неделю. (The Times)



Не успев перейти в свой новый клуб "Вердер", экс-полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта уже получил травму и теперь пропустит несколько недель. (Daily Mail)



Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду считает, что саудовская лига уже превзошла МЛС. (Fabrizio Romano)



Полузащитник "Сити" Джек Грилиш пожертвовал 5,000 фунтов на медицинскую помощь юному фанату "Бирмингема" в Америке. (Daily Express)



Билеты на дебютный матч Лионеля Месси за "Интер Майами" продаются по цене в 84,000 фунтов. (The Sun)