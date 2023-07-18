Виллиан вернулся в "Фулхэм"

"Фулхэм" подтвердил возвращение в клуб вингера Виллиана, который заключил новый однолетний контракт.

Изначально Виллиан присоединился к "Фулхэму" свободным агентом в сентябре 2022. С тех пор бразилец забил пять голов и отдал шесть результативных передач в 34 матчах, став ключевым игроком команды Марку Силвы.



Однако контракт Виллиана истек в конце июня, а стартовое предложение "Фулхэма" о новой сделке 34-летний вингер отклонил.



Затем в борьбу за Виллиана вступил "Ноттингем Форест", куда, по слухам, он уже собрался на медобследование, но в конце концов экс-игрок "Челси" решил вернуться к "дачникам", которые к тому времени сделали ему улучшенное предложение.



"Я совершенно счастлив. Счастлив связать свое будущее с "Фулхэмом" еще на один год. Счастлив продолжить работу, которую я проделал в прошлом сезоне вместе со всеми своими партнерами по команде и всем клубом. Думаю, этот клуб может провести новый сезон еще лучше, поэтому я рад продолжить это удивительное приключение", — сообщил Виллиан FFCtv.