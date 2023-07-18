Сон объяснил, почему не поехал в Саудовскую Аравию

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин объяснил, почему он отказался от переезда в Саудовскую Аравию.

Ранее этим летом сообщалось, что "Аль-Иттихад" предлагает Сону контракт с зарплатой в 25 миллионов фунтов в год.



Однако 31-летний южнокореец предпочитает выступать в Премьер-Лиге и не хочет покидать "Тоттенхэм" после столь невыразительного сезона.



"Наверное, если бы я хотел отправиться туда, я бы уже был там, а не здесь".



"Я люблю играть в футбол, и деньги тоже важны. Я мечтаю играть в Премьер-Лиге и по-прежнему многого должен здесь достичь. Я предвкушаю этот сезон, особенно после прошлого сезона, когда у меня были проблемы физического характера".



"То был не тот Сонни, которого я знаю. В этом сезоне я хочу показать Сонни, которого все мы знаем. Я хочу доказать это себе и отблагодарить клуб, которому принадлежу".



"В данный момент многие отправляются в Саудовскую Аравию, и это выглядит очень, очень интересно, но моя мечта — играть в Премьер-Лиге, и я предвкушаю этот сезон", — цитирует Сона Daily Star.