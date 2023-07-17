Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн не заинтересован в переходе в ПСЖ.

На днях спекуляции насчет возможного перехода Кейна в "Баварию" резко усилились. Судя по всему, чемпионы Бундеслиги почувствовали, что "Тоттенхэм" реально готов продать своего лучшего игрока.



Одновременно с этим появились слухи, что ПСЖ готов составить конкуренцию "Баварии" в борьбе за Кейна, собираясь перебить любое предложение, которое сделает немецкий гранд.



Однако The Telegraph утверждает, что ПСЖ не представляет интереса для Кейна. Капитан сборной Англии откажет чемпионам Лиги 1, если ему поступит соответствующее предложение.



С "Баварией" ситуация сложнее — в Мюнхене уверены, что Кейн хочет играть за команду Томаса Тухеля.



В данный момент выбор 29-летнего англичанина сводится к тому, чтобы остаться в "Тоттенхэме" или отправиться в "Баварию", однако мюнхенцам придется раскошелиться на 100 миллионов фунтов для осуществления этого трансфера.



Ожидается, что теперь ПСЖ переключит свое внимание на нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича, а это в свою очередь может открыть дверь к переезду Ромелу Лукаку из "Челси" в Турин.