Джеймс и Лукаку не полетели с "Челси" в турне по США

Защитник Рис Джеймс и нападающий Ромелу Лукаку не вошли в число 29 игроков, которых главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино взял с собой в предсезонное турне по США.

На прошлой неделе, едва приступив к предсезонной подготовке, Джеймс пожаловался на болевые ощущения в колене и был отправлен на углубленное обследование.



Считалось, что проблема Джеймса незначительна и не помешает поездке Риса в Америку, однако утром в понедельник 23-летний англичанин почувствовал себя плохо и в качестве меры предосторожности остался дома.



В своем официальном заявлении "Челси" сообщает, что Джеймс может присоединиться к команде Почеттино позже по ходу турне, если самочувствие Риса улучшится.



Кроме того, из-за травмы колена "Челси" оставил дома защитника Весле Фофана. Также продолжают реабилитацию на базе в Кобхэме Маркус Беттинелли, Бенуа Бадиашиле и Армандо Бройя.



Среди прочих отсутствующих игроков можно назвать Лукаку, чей переход в "Интер" сорвался, Пьер-Эмерика Обамеянга, Хакима Зийеша и Каллума Хадсон-Одои. Все четверо ищут себе новое пристанище.



Зато большинство новичков — Кристофер Нкунку, Николя Джексон, Анджело Габриэль, Диегу Морейра, Мало Гюсто и Андрей Сантос — оказались на борту.



Добавим, в рамках насыщенного американского турне подопечным Почеттино предстоит сыграть пять матчей в пяти разных городах.