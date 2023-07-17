Джеймс и Лукаку не полетели с "Челси" в турне по США
Защитник Рис Джеймс и нападающий Ромелу Лукаку не вошли в число 29 игроков, которых главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино взял с собой в предсезонное турне по США.
На прошлой неделе, едва приступив к предсезонной подготовке, Джеймс пожаловался на болевые ощущения в колене и был отправлен на углубленное обследование.
Считалось, что проблема Джеймса незначительна и не помешает поездке Риса в Америку, однако утром в понедельник 23-летний англичанин почувствовал себя плохо и в качестве меры предосторожности остался дома.
В своем официальном заявлении "Челси" сообщает, что Джеймс может присоединиться к команде Почеттино позже по ходу турне, если самочувствие Риса улучшится.
Кроме того, из-за травмы колена "Челси" оставил дома защитника Весле Фофана. Также продолжают реабилитацию на базе в Кобхэме Маркус Беттинелли, Бенуа Бадиашиле и Армандо Бройя.
Среди прочих отсутствующих игроков можно назвать Лукаку, чей переход в "Интер" сорвался, Пьер-Эмерика Обамеянга, Хакима Зийеша и Каллума Хадсон-Одои. Все четверо ищут себе новое пристанище.
Зато большинство новичков — Кристофер Нкунку, Николя Джексон, Анджело Габриэль, Диегу Морейра, Мало Гюсто и Андрей Сантос — оказались на борту.
Добавим, в рамках насыщенного американского турне подопечным Почеттино предстоит сыграть пять матчей в пяти разных городах.
17.07.2023 22:00
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