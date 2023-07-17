Артета открыт к дальнейшим приобретениям
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что он открыт к дальнейшим приобретениям.
Этим летом "Арсенал" уже совершил три крупных приобретения в лице Деклана Райса, Кая Хаверца и Юрриена Тимбера, чему Артета крайне рад, однако Микель не спешит уходить с трансферного рынка.
"Каждое приобретение, что мы совершили, придаст особенные вещи команде".
"Как вы можете понять, мы очень довольны, что подписали игроков, которых хотели. Мы подписали их рано, и они очень быстро начали адаптироваться к команде".
"Теперь у нас есть время на подготовку. Им нужно несколько дней понаблюдать, что из себя представляет "Арсенал", чтобы они раскрылись наилучшим образом и адаптировались".
"Будем ли мы покупать еще? Давайте посмотрим — от трансферного окна остается еще много времени, и к некоторым нашим игрокам существует большой интерес".
"Поэтому нам нужно посмотреть, как будут развиваться события в ближайшую пару недель. Мы должны быть на чеку. Все еще есть время, чтобы что-нибудь предпринять. Все еще есть время для расставаний. Уверен, что-нибудь еще произойдет", — цитирует Артету Sky Sports.
17.07.2023 21:00
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