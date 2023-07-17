Артета открыт к дальнейшим приобретениям

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что он открыт к дальнейшим приобретениям.

Этим летом "Арсенал" уже совершил три крупных приобретения в лице Деклана Райса, Кая Хаверца и Юрриена Тимбера, чему Артета крайне рад, однако Микель не спешит уходить с трансферного рынка.



"Каждое приобретение, что мы совершили, придаст особенные вещи команде".



"Как вы можете понять, мы очень довольны, что подписали игроков, которых хотели. Мы подписали их рано, и они очень быстро начали адаптироваться к команде".



"Теперь у нас есть время на подготовку. Им нужно несколько дней понаблюдать, что из себя представляет "Арсенал", чтобы они раскрылись наилучшим образом и адаптировались".



"Будем ли мы покупать еще? Давайте посмотрим — от трансферного окна остается еще много времени, и к некоторым нашим игрокам существует большой интерес".



"Поэтому нам нужно посмотреть, как будут развиваться события в ближайшую пару недель. Мы должны быть на чеку. Все еще есть время, чтобы что-нибудь предпринять. Все еще есть время для расставаний. Уверен, что-нибудь еще произойдет", — цитирует Артету Sky Sports.