"Манчестер Сити" ищет нового вингера на замену Рияду Махрезу, который направляется в Саудовскую Аравию.

На прошлой неделе стало известно, что "Аль-Ахли" готов заплатить "Сити" 30 миллионов фунтов за Махреза, самому Рияду предложив контракт с зарплатой в 25 млн. фунтов в год.



По информации The Athletic, "Сити" готов принять это предложение, а сам Махрез уже дал свое согласие "Аль-Ахли" и в ближайшие дни должен прибыть в Саудовскую Аравию на медобследование.



Потеря Махреза не застала "Сити" врасплох — "горожане" всегда оценивали вероятность ухода Рияда этим летом как высокую, заранее составив шорт-лист на замену 32-летнему алжирцу.



Как раз к работе над этим шорт-листом "Сити" теперь и приступает. Одновременно "горожане" удвоили усилия по удержанию полузащитника Бернарду Силвы, который является целью для "Аль-Хиляля".