Предложения "Вест Хэма" по Магуайру и Палинье отклонены

Предложения "Вест Хэма" об аренде защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра и покупке полузащитника "Фулхэма" Жоау Палиньи были отклонены.

Только накануне Магуайр объявил, что главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг лишил его капитанской повязки. Получив этот сигнал, "Вест Хэм" сделал свое предложение по Харри.



Как сообщает The Guardian, "Юнайтед" открыт к предложениям насчет Магуайра, но "Вест Хэм" лишь выразил готовность арендовать Харри — возможно, с опцией выкупа.



"Молотобойцы" опасаются, что сразу не потянут постоянный трансфер Магуайра, учитывая внушительную зарплату 30-летнего игрока сборной Англии.



Одновременно с этим, утверждает Evening Standard, "Фулхэм" отказался продать Палинью в "Вест Хэм" за 45 миллионов фунтов. "Молотобойцы" хотели пригласить Жоау на место ушедшего в "Арсенал" Деклана Райса.



"Фулхэм" не заинтересован в продаже Палиньи этим летом, оценивая 28-летнего португальца в сумму свыше 80 млн. фунтов.



Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес хочет приобрести двух полузащитников этим летом и, помимо Палиньи, также интересуется Эдсоном Альваресом из "Аякса", Джеймсом Уорд-Проузом из "Саутгемптона" и Денисом Закариа из "Ювентуса".