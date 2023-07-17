"Юнайтед" сосредоточится на переговорах по Хейлунду

Достигнув компромисса по голкиперу "Интера" Андре Онана, теперь "Манчестер Юнайтед" сосредоточится на переговорах о покупке нападающего "Аталанты" Расмуса Хейлунда.

Оцениваемому в 50 миллионов фунтов Онана предстоит стать вторым новичком "Юнайтед" этим летом после полузащитника Мейсона Маунта.



По информации The Guardian, Онана ожидает зеленого света, чтобы отправиться на медобследование и заключить с "красными дьяволами" пятилетний контракт с опцией продления на шестой год.



"Юнайтед" же теперь бросит свои силы на переговоры по Хейлунду, который рассматривается "дьяволами" целью номер один среди нападающих.



"Юнайтед" пока не выдвигал свое предложение по Хейлунду, но уже контактировал с "Аталантой", которая не проявила интереса ко включению в сделку по Расмусу кого-либо из игроков "дьяволов".



Ожидается, что "Аталанта" попросит "Юнайтед" заплатить около 70 млн. евро (60 млн. фунтов) за 20-летнего датчанина, который забил девять голов в минувшем сезоне Серии А.