"Юнайтед" сосредоточится на переговорах по Хейлунду

Расмус Хейлунд Достигнув компромисса по голкиперу "Интера" Андре Онана, теперь "Манчестер Юнайтед" сосредоточится на переговорах о покупке нападающего "Аталанты" Расмуса Хейлунда.

Оцениваемому в 50 миллионов фунтов Онана предстоит стать вторым новичком "Юнайтед" этим летом после полузащитника Мейсона Маунта.

По информации The Guardian, Онана ожидает зеленого света, чтобы отправиться на медобследование и заключить с "красными дьяволами" пятилетний контракт с опцией продления на шестой год.

"Юнайтед" же теперь бросит свои силы на переговоры по Хейлунду, который рассматривается "дьяволами" целью номер один среди нападающих.

"Юнайтед" пока не выдвигал свое предложение по Хейлунду, но уже контактировал с "Аталантой", которая не проявила интереса ко включению в сделку по Расмусу кого-либо из игроков "дьяволов".

Ожидается, что "Аталанта" попросит "Юнайтед" заплатить около 70 млн. евро (60 млн. фунтов) за 20-летнего датчанина, который забил девять голов в минувшем сезоне Серии А.


Метки Аталанта, Манчестер Юнайтед, Хейлунд

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2023 18:00

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Последние комментарии:




  1. electric 17.07.2023 19:06 # electric
    Поскорей бы подписали этого топаря, а то перехватит какой нить лидс. Удачи!

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  2. quavo 17.07.2023 18:38 # quavo
    Блять ну какой нахуй зуйлан, у него вме на ебале написано ж

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  3. keane16 17.07.2023 18:19 # keane16
    Да бля уже лучше горецку взять, слить шлак и играть с кислым и рэшем на острие, все равно первого никто уже не купит, и вообще вернули бы Гринвуда и не ебали мозги с хуйландами

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