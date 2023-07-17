"Брайтон" опережает "Форест" в борьбе за Игоря

"Брайтон" обходит "Ноттингем Форест" в борьбе за центрального защитника "Фиорентины" Игоря.

Как сообщает Evening Standard в эксклюзивном материале, "Брайтон" близк к договоренности с Игорем об условиях личного контракта. Игрок отдает предпочтение "чайкам", учитывая их попадание в Лигу Европы.



Достигнув компромисса с Игорем, затем "Брайтон" возобновит переговоры с "Фиорентиной" о компенсации за 25-летнего бразильца.



На прошлой неделе "Фиорентина" уже отклонила предложение "Брайтона" в размере 7 миллионов фунтов и хочет за Игоря 20 млн. фунтов.



Приобретение Игоря позволит "Брайтону" восполнить потерю Леви Колуилла, который вернулся в "Челси" после сезона аренды.