"Брайтон" опережает "Форест" в борьбе за Игоря
"Брайтон" обходит "Ноттингем Форест" в борьбе за центрального защитника "Фиорентины" Игоря.
Как сообщает Evening Standard в эксклюзивном материале, "Брайтон" близк к договоренности с Игорем об условиях личного контракта. Игрок отдает предпочтение "чайкам", учитывая их попадание в Лигу Европы.
Достигнув компромисса с Игорем, затем "Брайтон" возобновит переговоры с "Фиорентиной" о компенсации за 25-летнего бразильца.
На прошлой неделе "Фиорентина" уже отклонила предложение "Брайтона" в размере 7 миллионов фунтов и хочет за Игоря 20 млн. фунтов.
Приобретение Игоря позволит "Брайтону" восполнить потерю Леви Колуилла, который вернулся в "Челси" после сезона аренды.
17.07.2023 17:00
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Игори какие-то не те пошли)
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Igorь?
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