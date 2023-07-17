Виллиан все-таки вернется в "Фулхэм"

Переход Виллиана в "Ноттингем Форест" сорвался, и бразильский вингер все-таки вернется в "Фулхэм".

В минувший уикенд стало известно, что Виллиан, чей контракт с "Фулхэмом" истек в конце июня, проходит медобследование в "Форест".



Однако Evening Standard может подтвердить, что в конце концов Виллиан решил отказать "лесникам" — семья 34-летнего бразильца комфортно себя чувствует в Лондоне и не хочет покидать столицу.



Более того, Виллиан уже достиг устной договоренности с "Фулхэмом" о новом однолетнем контракте, который увеличит его зарплату относительно минувшего сезона с 50,000 до 100,00 фунтов в неделю.



Несмотря не столь неожиданный поворот в ситуации с Виллианом, "Фулхэм" не собирается отказываться от своих притязаний на вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои, с помощью которого "дачники" хотят заменить покинувшего клуб Манора Соломона.



Добавим, в минувшем сезоне Виллиан забил пять голов и отдал шесть результативных передач в 27 матчах Премьер-Лиги, что позволило "Фулхэму" финишировать в верхней половине таблицы.