Виллиан все-таки вернется в "Фулхэм"

Виллиан Переход Виллиана в "Ноттингем Форест" сорвался, и бразильский вингер все-таки вернется в "Фулхэм".

В минувший уикенд стало известно, что Виллиан, чей контракт с "Фулхэмом" истек в конце июня, проходит медобследование в "Форест".

Однако Evening Standard может подтвердить, что в конце концов Виллиан решил отказать "лесникам" — семья 34-летнего бразильца комфортно себя чувствует в Лондоне и не хочет покидать столицу.

Более того, Виллиан уже достиг устной договоренности с "Фулхэмом" о новом однолетнем контракте, который увеличит его зарплату относительно минувшего сезона с 50,000 до 100,00 фунтов в неделю.

Несмотря не столь неожиданный поворот в ситуации с Виллианом, "Фулхэм" не собирается отказываться от своих притязаний на вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои, с помощью которого "дачники" хотят заменить покинувшего клуб Манора Соломона.

Добавим, в минувшем сезоне Виллиан забил пять голов и отдал шесть результативных передач в 27 матчах Премьер-Лиги, что позволило "Фулхэму" финишировать в верхней половине таблицы.


Метки Виллиан, Ноттингем Форест, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2023 16:00

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  1. ivan-tns 17.07.2023 16:56 # ivan-tns
    Норм откатал за дачников.

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  2. hammersmith 17.07.2023 16:40 # hammersmith
    типичный пенс - скачет по хуям как проститутка.

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