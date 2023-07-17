"Юнайтед" договорился с "Интером" по Онана

"Манчестер Юнайтед", наконец, достиг договоренности с "Интером" насчет приобретения голкипера Андре Онана.

По информации Sky Sports, "Юнайтед" и "Интер" смогли согласовать стоимость Онана и сейчас работают над структурой платежей.



Сам Онана уже дал понять, что хочет воссоединиться с главным тренером "Юнайтед" Эриком Тен Хагом, с которым ему довелось поработать в "Аяксе", поэтому согласование условий личного характера выглядит формальностью.



"Красные дьяволы" надеются, что сделка будет оформлена как можно скорее, и Онана примет участие в предсезонном турне команды Тен Хага по Соединенным Штатам, которое продлится до 31 июля.



Ожидается, что 27-летний камерунец обойдется "Юнайтед" в 50 миллионов фунтов и станет вторым приобретением "дьяволов" в это трансферное окно после полузащитника Мейсона Маунта, приглашенного из "Челси" за 60 млн. фунтов.