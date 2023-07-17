Рэшфорд договорился о новом контракте с "Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд достиг принципиальной договоренности со своим клубом о новом контракте.

"Юнайтед" и Рэшфорд вели переговоры значительный период времени, в течение которого клуб даже был вынужден использовать свою опцию по продлению действующего контракта игрока на 12 месяцев.



Несмотря на то, что сейчас он контракта Рэшфорда остается менее года, потеря Маркуса "Юнайтед" не грозит — стороны договорились продлить свои отношения до 2028 года, как минимум.



Как утверждает The Athletic, рад нового контракта с "Юнайтед" Рэшфорд отклонил ряд более выгодных в финансовом отношении предложений от клубов из Англии и Европы.



Добавим, Рэшфорд впечатляющим образом преобразился после назначения Эрика Тен Хага главным тренером, забив 30 мячей за "Юнайтед" в прошлом сезоне с учетом всех соревнований. 25-летний англичанин стал первым игроком "красных дьяволов" со времен Робина Ван Перси в 2012/13, достигшим рубежа в 30 голов за кампанию.