"Интер" обдумывает покупку Балогана

"Интер" всерьез задумался о приобретении нападающего "Арсенала" Фоларина Балогана.

В минувший уикенд стало известно, что "Интер" завершил свой интерес к Ромелу Лукаку, который сезон 2022/23 провел на "Сан-Сиро" на правах аренды из "Челси".



Как сообщает Sky Sports, "Интер" решил переключиться на альтернативные цели, и одной из таких целей является Балоган, который забил 21 гол, выступая в аренде за "Реймс".



Однако "Интер" пока не выдвигал свое предложение по 22-летнему нападающему, который отправился с командой Микеля Артеты в предсезонное турне по США и оценивается в 50 миллионов фунтов.