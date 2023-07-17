"Интер" обдумывает покупку Балогана
"Интер" всерьез задумался о приобретении нападающего "Арсенала" Фоларина Балогана.
В минувший уикенд стало известно, что "Интер" завершил свой интерес к Ромелу Лукаку, который сезон 2022/23 провел на "Сан-Сиро" на правах аренды из "Челси".
Как сообщает Sky Sports, "Интер" решил переключиться на альтернативные цели, и одной из таких целей является Балоган, который забил 21 гол, выступая в аренде за "Реймс".
Однако "Интер" пока не выдвигал свое предложение по 22-летнему нападающему, который отправился с командой Микеля Артеты в предсезонное турне по США и оценивается в 50 миллионов фунтов.
17.07.2023 13:00
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устроит балаган в интере (будум тсс)
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