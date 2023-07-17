Каскарино советует Магуайру уйти в "Вест Хэм"

Бывший нападающий "Челси" Тони Каскарино считает, что "Вест Хэм" является хорошим вариантом для защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра.

Накануне 30-летний Магуайр перестал быть капитаном "Юнайтед", что стало логичным следствием потери Харри статуса основного игрока "красных дьяволов".



Это лишь подталкивает Магуайра к смене клуба, и Каскарино советует игроку сборной Англии отправиться в "Вест Хэм" — особенно в свете приближения Евро-2024.



"Крис Смоллинг ушел, отправившись в "Рому", и "Вест Хэм" стал бы отличным шагом для Харри, если это случится".



"Крис Смоллинг блестяще выступает в "Роме", отыграв ряд отличных сезонов в Италии. Харри бы тоже вернул свою уверенность в себе. Важно обладать тренером, который делает на тебя ставку".



"Это был сложный сезон для Харри. Я вспоминаю выезд к "Брентфорду", когда он провел плохой матч, а они ужасно оборонялись".



"Он смог реабилитироваться, но стало довольно ясно, что ему нет места в стартовом составе".



"Будучи центральным защитником, ты хочешь играть и должен играть в преддверии международного турнира следующим летом".



"Я чувствую, что в "Вест Хэме" его роль при Дэвиде Мойесе будет немного другой. Там ему не придется так много играть с мячом в обороне".



"Харри комфортно себя чувствует при розыгрыше мяча, но в "Манчестер Юнайтед" уровень ожиданий другой, и вы видите, что Тен Хаг покупает Онана, который практически является полевым игроком".



"Харри слегка утратил веру в свою игру, и он не так одарен в плане игры с мячом в ногах, как Джон Стоунс".



"Я не думаю, что от Харри будут просить это в "Вест Хэме", — сообщил Каскарино talkSPORT.