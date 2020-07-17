Агент считает Клоппа идеальным тренером для Собослаи

Агент полузащитника "Ливерпуля" Доминика Собослаи объяснил, почему Юрген Клопп — идеальный тренер для его клиента.

Доминик стал первым приобретением "Ливерпуля" этим летом, перебравшись из "РБ Лейпциг" по сделке стоимостью 60 миллионов фунтов.



По мнению агента Матиаса Эстергази, набор профессиональных качеств Клоппа гарантирует, что Собослаи заиграет в "Ливерпуле".



"Тренер — это всегда важно. Это, наверное, один из самых важных факторов. Это было важно и остается важным, но не с персональной точки зрения".



"Это гораздо важнее с точки зрения философии, которой он (тренер) придерживается, и того, в какой футбол он верит, как настраивает свою команду, каким образом хочет играть, каков стиль его главных игроков. И все это говорит, что Юрген Клопп — идеальный профессионал для Доминика", — сообщил Эстергази Sport TV.