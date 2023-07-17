Де Хеа, вероятно, отправится в Саудовскую Аравию

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа, вероятно, продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Напомним, "Юнайтед" не стал продлевать истекший в конце июня контракт Де Хеа, хотя сам Давид хотел остаться в клубе с "Олд Траффорд".



Ранее ходили слухи, что Де Хеа может вернуться в родную Испанию, где одним из претендентов на Давида называлась "Севилья".



Однако Daily Star ожидает, что 32-летний испанец присоединится к череде звезд, которые отправились на заработки в Саудовскую Аравию.



Утверждается, что Де Хеа интересен сразу нескольким саудовским клубам, которые готовы почти удвоить его зарплату у "красных дьяволов" в размере 375,000 фунтов в неделю.