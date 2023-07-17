"Бавария" начинает переговоры с "Сити" по Уолкеру

Кайл Уолкер На стартовавшей неделе "Бавария" начнет переговоры с "Манчестер Сити" о покупке правого защитника Кайла Уолкера.

В минувшую пятницу стало известно, что Уолкер дал свое согласие на переход в "Баварию", договорившись с чемпионами Бундеслиги о двухлетнем контракте с опцией продления на третий.

По информации Sky Sport Germany, не позднее вторника Уолкер собирается побеседовать с Хосепом Гвардиолой, чтобы получить благословение главного тренера "Сити" на переезд в Мюнхен.

Параллельно с этим "Бавария" начнет переговоры с "Сити". Все стороны ожидают, что компромисс по стоимости 33-летнего англичанина будет достигнут в районе 15 миллионов евро (13 млн. фунтов) плюс бонусы.

Несмотря на возраст, Уолкер рассматривается главным тренером "Баварии" Томасом Тухелем в качестве определяющего игрока, и это — вместе с долгосрочным контрактом — подкупило Кайла.


Метки Бавария, Манчестер Сити, Уолкер

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2023 09:00

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  1. ivan-tns 17.07.2023 09:07 # ivan-tns
    Старых лидеров раздербанивают... не быть сити чемпионами в новом сезоне

    (ответить)

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