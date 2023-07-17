Майк Дин стал экспертом Sky Sports

Бывший рефери Премьер-Лиги Майк Дин нашел новую работу и теперь будет исполнять роль телевизионного эксперта Sky Sports.

Напомним, в субботу судейский корпус объявил, что Дин уходит с поста арбитра VAR. Майк пробыл в этой должности только один сезон, прошлым летом перестав быть рефери в поле.



Это решение не стало сюрпризом для Дина, который весьма неудачно отработал сезон 2022/23, совершив ряд грубых ошибок.



А уже на следующий день Дин был представлен в качестве нового эксперта Sky Sports. Майк будет появляться в студии телешоу Soccer Saturday по субботам и разбирать судейские решения.



Первый выпуск Soccer Saturday выйдет в эфир после старта нового сезона Футбольной Лиги 5 августа.