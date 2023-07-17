"Челси" задумывается о покупке Магуайра

"Челси" задумывается о приобретении центрального защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра.

Накануне Магуайр объявил в твиттере, что главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг лишил его капитанской повязки, которая, как ожидается, теперь перейдет к полузащитнику Бруну Фернандешу.



По информации The Sun, Магуайр был "зол, шокирован и расстроен", когда Тен Хаг сказал ему о своем решении, и теперь Харри твердо настроен покинуть клуб с "Олд Траффорд".



Магуайра уже вовсю сватают в "Вест Хэм", однако источник утверждает, что круг претендентов на самого дорогого защитника в мире и лидера сборной Англии гораздо шире.



Заполучить Магуайра также хотят "Тоттенхэм" и "Ньюкасл", плюс в борьбу за 30-летнего англичанина подумывает вступить "Челси", который этим летом лишился двух опытнейших защитников в лице Сесара Аспиликуэты и Калиду Кулибали.



Ожидается, что суммы в районе 30 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения Магуайра, у которого остается еще два года по контракту с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю.



Помимо Премьер-Лиги, интерес к Магуайру также существует со стороны "Интера" и саудовских "Аль-Насра" с "Аль-Хилялем".