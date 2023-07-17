"Челси" задумывается о покупке Магуайра

Харри Магуайр "Челси" задумывается о приобретении центрального защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра.

Накануне Магуайр объявил в твиттере, что главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг лишил его капитанской повязки, которая, как ожидается, теперь перейдет к полузащитнику Бруну Фернандешу.

По информации The Sun, Магуайр был "зол, шокирован и расстроен", когда Тен Хаг сказал ему о своем решении, и теперь Харри твердо настроен покинуть клуб с "Олд Траффорд".

Магуайра уже вовсю сватают в "Вест Хэм", однако источник утверждает, что круг претендентов на самого дорогого защитника в мире и лидера сборной Англии гораздо шире.

Заполучить Магуайра также хотят "Тоттенхэм" и "Ньюкасл", плюс в борьбу за 30-летнего англичанина подумывает вступить "Челси", который этим летом лишился двух опытнейших защитников в лице Сесара Аспиликуэты и Калиду Кулибали.

Ожидается, что суммы в районе 30 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения Магуайра, у которого остается еще два года по контракту с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю.

Помимо Премьер-Лиги, интерес к Магуайру также существует со стороны "Интера" и саудовских "Аль-Насра" с "Аль-Хилялем".


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2023 07:00

Количество просмотров Просмотров: 954

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Последние комментарии:




  1. pamparampam 17.07.2023 08:17 # pamparampam
    Zабирайте ахахахбл))

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  2. bangladesh 17.07.2023 07:43 # bangladesh
    Синий кринжкар заводится.

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  3. akado 17.07.2023 07:13 # akado
    По руководством Силвы любой топор заиграет я думаю.

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