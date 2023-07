Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" заплатит 50 миллионов фунтов за Андре Онана. Калвин Филлипс может заменить Фабиньо в "Ливерпуле". "Астон Вилла" лидирует в борьбе за Жоау Фелиша. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

Голкипер "Интера" Андре Онана обойдется "Манчестер Юнайтед" в 50 миллионов фунтов. (BBC)



"Юнайтед" готов продать полузащитника Скотта Мактоминея для пополнения своего трансферного бюджета. (Metro)



"Ливерпуль" хочет пригласить полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса на место направляющегося в Саудовскую Аравию Фабиньо. (Daily Mirror)



В качестве своего следующего клуба полузащитник "Сити" Бернарду Силва рассматривает только "Барселону". (Mundo Deportivo)



Отказавшись от покупки нападающего "Челси" Ромелу Лукаку, "Интер" переключился на Альваро Морату из "Интера" и Фоларина Балогана из "Арсенала". (La Gazzetta dello Sport)



"Ювентус" купит Лукаку за 34 млн. фунтов, если сможет найти покупателя на Душана Влаховича. (Fabrizio Romano)



"Тоттенхэм" рассматривает Рандаля Коло-Муани из "Айнтрахта" на замену своему нападающему Харри Кейну. (RMC Sport)



"Наполи" договаривается о покупке полузащитника "Тоттенхэма" Джовани Ло Чельсо. (Daily Mail)



"Тоттенхэм" готов поспорить с "Ньюкаслом" за защитника "Кристал Пэлас" Йоакима Андерсена. (The Sun)



"Астон Вилла" остается фаворитом в борьбе за нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша. (Football Espana)



"Вест Хэм" обсуждает покупку полузащитника "Фулхэма" Жоау Палиньи. (talkSPORT)



"Аль-Хиляль" близок к покупке нападающего "Фулхэма" Александара Митровича. (Football Insider)



"Лестер" и "Бернли" сражаются за право арендовать атакующего полузащитника "Сити" Коула Палмера. (Leicestershire Live)



Другое



"Вулверхэмптон" был оштрафован на 100,000 фунтов за кричалки своих фанатов против геев. (ESPN)



Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд запарковал свой автомобиль стоимостью 700,000 фунтов около желтой двойной сплошной линии. (The Sun)



Защитник "Юнайтед" Харри Магуайр выпил сидра на отдыхе в компании с Питером Краучем. (The Sun)



Биологическая мать Деле Алли "не перестает плакать" после резонансного интервью полузащитника "Эвертона" Гари Невиллу. (Daily Mirror)