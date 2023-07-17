"Челси" отклонил предложение "Фулхэма" по Хадсон-Одои

Каллум Хадсон-Одои "Челси" отклонил предложение "Фулхэма" о покупке вингера Каллума Хадсон-Одои.

Напомним, "Фулхэм" переключил свое внимание на Хадсон-Одои после того, как "Ноттингем Форест" увел Виллиана из под носа у "дачников".

Хадсон-Одои, отыгравший прошлый за "Байер" на правах аренды, не входит в планы главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино, вдобавок от контракта Каллума остается только один год.

Однако выдвинутое "Фулхэмом" предложение не устроило "Челси". В данный момент "дачники" решают, будут ли предпринимать вторую попытку заполучить 22-летнего англичанина.


Метки Фулхэм, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2023 00:05

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