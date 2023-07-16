"Челси" приобрел Анджело Габриэля

"Челси" объявил о приобретении юного вингера "Сантоса" Анджело Габриэля.

По информации Evening Standard, Габриэль обошелся "Челси" примерно в 15 миллионов евро (13 млн. фунтов).



Анджело является самым молодым дебютантом высшего бразильского дивизиона, к своим 18 годам сыграв 129 матчей за первую команду "Сантоса" во всех соревнованиях.



В этих 129 матчах Габриэль забил пять мячей и отдал 10 результативных передач, став самым молодым автором гола в истории Кубка Либертадорес.



Ожидается, что теперь Габриэль присоединится к команде Маурисио Почеттино в рамках турне по США, однако на сезон 2023/24 Анджело, вероятно, будет отправлен в аренду.



Габриэля уже связывают с родственным "Челси" "Страсбуром", который недавно назначил своим главным тренером Патрика Виейра.



