Лукаку сам отказал "Интеру"

Ромелу Лукаку Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку сам отказался от возвращения в "Интеру" этим летом.

Только накануне появилась информация, что Лукаку не вернется в "Интер", где он провел сезон 2022/23 на правах аренды.

Также сообщалось, что Ромелу перестал выходить на связь с руководителями "Интера", принявшись игнорировать клуб с "Сан-Сиро".

Как утверждает итальянская La Gazzetta dello Sport в своей печатной версии, вовсе не "Интер" решил не покупать Лукаку, а сам Лукаку решил отказаться от возвращения в "Интер".

Лукаку был недоволен решениями главного тренера "Интера" Симоне Индзаги, который в больших матчах предпочитал использовать на острие Эдина Джеко и Лаутаро Мартинеса, даже когда Ромелу, забивший семь голов в восьми последних матчах минувшего сезона Серии А, находился в хорошей форме.

Последней каплей для Лукаку стало непопадание в стартовый состав "Интера" на финал Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити". Ромелу почувствовал, что ему не отводится центральная роль в проекте Индзаги и потому перестал контактировать с итальянским клубом, пока тот вел переговоры с "Челси" насчет его выкупа..

Таким образом, в понедельник 30-летний бельгиец явится на тренировочную базу "Челси" в Кобхэме и побеседует с наставником "синих" Маурисио Почеттино.

Продажа Лукаку по-прежнему выглядит вероятной. Например, как утверждает Daily Mail, на текущей неделе "Ювентус" предложил 34 миллиона фунтов, включая бонусы, за Ромелу. Также к игроку существует интерес из Саудовской Аравии.


Метки Интер, Лукаку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2023 22:00

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  1. lahmatyj 16.07.2023 22:05 # lahmatyj
    Понял, что в Италии надо играть либо в Юве, либо в Милане, а не в обоссаном Интере.

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