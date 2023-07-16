Голкипер Джордан Пикфорд подтвердил, что останется в "Эвертоне" на следующий сезон.

Одно время Пикфорд назывался целью номер один главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага на замену Давиду Де Хеа, который в итоге покинул клуб.



Несмотря на эти спекуляции, Пикфорд продолжит выступать за "Эвертон". 29-летнему англичанину хорошо и в аутсайдере Премьер-Лиги.



"Останусь ли я в "Эвертоне" на следующий сезон? Определенно".



"Я едва заключил новый контракт, и я со своей семьей счастлив здесь, поэтому сейчас мы просто хотим двигаться вперед как клуб", — сообщил Пикфорд The Athletic.