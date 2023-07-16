Магуайр подтвердил, что перестал быть капитаном МЮ

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр подтвердил, что перестал быть капитаном "красных дьяволов".

В минувшем сезоне 30-летний Магуайр отметился только восемью появлениями в стартовом составе "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиге.



За потерей места в основе Магуайр лишился и капитанской повязки. Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил английскому защитрнику свое решение и вскоре должен представить нового капитана.



"После разговора с главным тренером сегодня он (Тен Хаг) поставил меня в известность о том, что меняет капитана".



"Он привел мне свои причины, и хотя лично я крайне расстроен, я продолжу выкладываться без остатка всякий раз, когда надеваю эту футболку".



"Поэтому я хочу сказать огромное спасибо фанатам "Манчестер Юнайтед" за всю их великолепную поддержку, пока я носил повязку".



"С момента, как я принял эту роль три с половиной года назад, для меня было огромной честью вести "Манчестер Юнайтед" за собой. Это один из моментов, которыми я горжусь больше всего в своей карьере. Это одна из величайших почестей в клубном футболе. Я делал все возможное для успеха "Юнайтед" — на поле и за его пределами".



"Я всегда буду благодарен Оле Гуннару Сульшеру, который первым наделил меня этой ответственностью, и кто бы ни принял ее сейчас, я желаю ему всех успехов. У него будет вся моя поддержка", — говорится в заявлении Магуайра.