Магуайр подтвердил, что перестал быть капитаном МЮ
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр подтвердил, что перестал быть капитаном "красных дьяволов".
В минувшем сезоне 30-летний Магуайр отметился только восемью появлениями в стартовом составе "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиге.
За потерей места в основе Магуайр лишился и капитанской повязки. Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил английскому защитрнику свое решение и вскоре должен представить нового капитана.
"После разговора с главным тренером сегодня он (Тен Хаг) поставил меня в известность о том, что меняет капитана".
"Он привел мне свои причины, и хотя лично я крайне расстроен, я продолжу выкладываться без остатка всякий раз, когда надеваю эту футболку".
"Поэтому я хочу сказать огромное спасибо фанатам "Манчестер Юнайтед" за всю их великолепную поддержку, пока я носил повязку".
"С момента, как я принял эту роль три с половиной года назад, для меня было огромной честью вести "Манчестер Юнайтед" за собой. Это один из моментов, которыми я горжусь больше всего в своей карьере. Это одна из величайших почестей в клубном футболе. Я делал все возможное для успеха "Юнайтед" — на поле и за его пределами".
"Я всегда буду благодарен Оле Гуннару Сульшеру, который первым наделил меня этой ответственностью, и кто бы ни принял ее сейчас, я желаю ему всех успехов. У него будет вся моя поддержка", — говорится в заявлении Магуайра.
16.07.2023 20:00
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Капитанство - пережитки 19 века
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Нефиг дьяволов вперед вести. Ин ша Аллах куплю этот клуб и переименую хахахах
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