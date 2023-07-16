"Ньюкасл" сделал предложение по Кварацхелии

Хвича Кварацхелия "Ньюкасл" предложил 82 миллиона фунтов за вингера "Наполи" Хвичу Кварацхелию, если верить итальянской прессе.

Ранее этим летом "Ньюкасл" приобрел полузащитника Сандро Тонали у "Милана" за 55 млн. фунтов. Сейчас "сороки" решили совершить еще один трансферный рейд на Серию А, утверждает Corriere Dello Sport.

К укреплению состава "Ньюкасл" подталкивает растущая конкуренция в Премьер-Лиге, а также выход своего клуба в Лигу Чемпионов.

В минувшем сезоне Кварацхелия сыграл ключевую роль в завоевании "Наполи" титула Серии А. 22-летний грузин забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в рамках итальянского первенства.

В данный момент клуб с "Сент-Джеймс Парк" ждет ответа от президента "Наполи" Аурелио Де Лаурентиса на свое предложение.


Метки Кварацхелия, Наполи, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2023 19:00

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Последние комментарии:




  1. prideoflondon 16.07.2023 19:42 # prideoflondon
    Хвичу в Ньюкасл, хм интересно.
    Но думаю в Англии он так не сможет

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  2. akado 16.07.2023 19:08 # akado
    А Хау ноет, что бюджет маловат. Он Мбаппе хотел сразу купить или что?

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