"Вест Хэм" работает над приглашение Магуайра

"Вест Хэм" работает над приобретением капитана "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра.

По информации Sky Sports, "Вест Хэм" рассматривает как вариант с арендой Магуайра, так и сразу с постоянным трансфером.



"Молотобойцы" чувствуют, что Магуайр открыт к смене клуба, ведь в предстоящем сезоне Харри нужна регулярная игровая практика, чтобы выступить за сборную Англии на Евро-2024.



Однако огромная зарплата Магуайра выглядит большим препятствием для "молотобойцев", которые находятся в поисках усилия под Лигу Европы.



Ранее пресса сообщала, что Магуайр готов сражаться за место в стартовом составе "Юнайтед". Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг готов позволить Харри самому принять окончательное решение.