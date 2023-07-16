Венгер ожидает, что "Арсенал" выиграет Премьер-Лигу в новом сезоне
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер ожидает, что "канониры" выиграют Премьер-Лигу в сезоне 2023/24.
Подавляющую часть минувшего сезона "Арсенал" провел на вершине Премьер-Лиге, но, притормозив в концовке, позволил "Манчестер Сити" перехватить титул.
Однако Венгеру кажется, что с помощью этого болезненного опыта и летних приобретений в лице Деклана Райса и Кая Хаверца "Арсенал" все же сможет стать чемпионом.
"Все просто: я убежден, мы выиграем чемпионат".
"Потратил бы я 105 миллионов фунтов на Райса? Если бы у меня были деньги, то почему нет?"
"Мне приходилось справляться совершенно без денег, и тогда ты вынужден искать другой путь. Сейчас "Арсенал" в хорошей финансовой ситуации, и я думаю, их покупки обеспечат им победу в чемпионате".
"Думаю, это хорошая инвестиция, да и в целом, думаю, они совершили хорошие покупки. Все они зрелые, им по 23-24 года, но в то же время они все еще молоды, чтобы остаться вместе на несколько лет".
"Конечно, в этом году они будут под большим давлением, но прошлый год стал для них уроком, и они показали, что могут справляться с такого рода давлением", — сообщил Венгер Eurosport.
16.07.2023 17:00
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Я бы, пожалуй, согласился. Состав хороший, трансферы впечатляют!
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Сука Внегре топарь жуткий, лицо АПЛ, легенда. Скучаю по нему.
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Выглядит очень круто!
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Слабо, где визги про покер?
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Но вот только не надо вперед паровоза бежать)
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