Венгер ожидает, что "Арсенал" выиграет Премьер-Лигу в новом сезоне

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер ожидает, что "канониры" выиграют Премьер-Лигу в сезоне 2023/24.

Подавляющую часть минувшего сезона "Арсенал" провел на вершине Премьер-Лиге, но, притормозив в концовке, позволил "Манчестер Сити" перехватить титул.



Однако Венгеру кажется, что с помощью этого болезненного опыта и летних приобретений в лице Деклана Райса и Кая Хаверца "Арсенал" все же сможет стать чемпионом.



"Все просто: я убежден, мы выиграем чемпионат".



"Потратил бы я 105 миллионов фунтов на Райса? Если бы у меня были деньги, то почему нет?"



"Мне приходилось справляться совершенно без денег, и тогда ты вынужден искать другой путь. Сейчас "Арсенал" в хорошей финансовой ситуации, и я думаю, их покупки обеспечат им победу в чемпионате".



"Думаю, это хорошая инвестиция, да и в целом, думаю, они совершили хорошие покупки. Все они зрелые, им по 23-24 года, но в то же время они все еще молоды, чтобы остаться вместе на несколько лет".



"Конечно, в этом году они будут под большим давлением, но прошлый год стал для них уроком, и они показали, что могут справляться с такого рода давлением", — сообщил Венгер Eurosport.