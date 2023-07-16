Венгер ожидает, что "Арсенал" выиграет Премьер-Лигу в новом сезоне

Арсен Венгер Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер ожидает, что "канониры" выиграют Премьер-Лигу в сезоне 2023/24.

Подавляющую часть минувшего сезона "Арсенал" провел на вершине Премьер-Лиге, но, притормозив в концовке, позволил "Манчестер Сити" перехватить титул.

Однако Венгеру кажется, что с помощью этого болезненного опыта и летних приобретений в лице Деклана Райса и Кая Хаверца "Арсенал" все же сможет стать чемпионом.

"Все просто: я убежден, мы выиграем чемпионат".

"Потратил бы я 105 миллионов фунтов на Райса? Если бы у меня были деньги, то почему нет?"

"Мне приходилось справляться совершенно без денег, и тогда ты вынужден искать другой путь. Сейчас "Арсенал" в хорошей финансовой ситуации, и я думаю, их покупки обеспечат им победу в чемпионате".

"Думаю, это хорошая инвестиция, да и в целом, думаю, они совершили хорошие покупки. Все они зрелые, им по 23-24 года, но в то же время они все еще молоды, чтобы остаться вместе на несколько лет".

"Конечно, в этом году они будут под большим давлением, но прошлый год стал для них уроком, и они показали, что могут справляться с такого рода давлением", — сообщил Венгер Eurosport.


Метки Арсенал, Венгер, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2023 17:00

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Последние комментарии:




  1. krutoykanonir 16.07.2023 17:56 # krutoykanonir
    Я бы, пожалуй, согласился. Состав хороший, трансферы впечатляют!

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  2. bangladesh 16.07.2023 17:55 # bangladesh
    Сука Внегре топарь жуткий, лицо АПЛ, легенда. Скучаю по нему.

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  3. c1886- 16.07.2023 17:50 # c1886-
    Выглядит очень круто!

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  4. ausreichend 16.07.2023 17:19 # ausreichend
    Слабо, где визги про покер?

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  5. takernotagiver 16.07.2023 17:05 # takernotagiver
    Но вот только не надо вперед паровоза бежать)

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