МЮ "очень близок" к покупке Онана

Андре Онана "Манчестер Юнайтед" "очень близок" к приобретению голкипера "Интера" Андре Онана.

По информации The Athletic, сейчас "Юнайтед" находится на пороге компромисса с "Интером" насчет стоимости Онана.

Кроме того, накануне "Юнайтед" совершил прорыв в переговорах с самим Онана об условиях личного контракта — сделка сроком на пять лет практически согласована.

Если не возникнет никаких задержек, Онана может уже в среду вылететь в Нью-Йорк, чтобы присоединиться к команде Эрика Тен Хага в рамках турне по Соединенным Штатам.

Приобретение 27-летнего камерунца откроет дверь к переходу голкипера "Юнайтед" Дина Хендерсона в "Ноттингем Форест".


Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Онана

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2023 16:00

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  1. olimpic14 16.07.2023 16:09 # olimpic14
    И так понятно, что они его заберут, у них вариантов других нет

    (ответить)

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