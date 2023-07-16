МЮ "очень близок" к покупке Онана
"Манчестер Юнайтед" "очень близок" к приобретению голкипера "Интера" Андре Онана.
По информации The Athletic, сейчас "Юнайтед" находится на пороге компромисса с "Интером" насчет стоимости Онана.
Кроме того, накануне "Юнайтед" совершил прорыв в переговорах с самим Онана об условиях личного контракта — сделка сроком на пять лет практически согласована.
Если не возникнет никаких задержек, Онана может уже в среду вылететь в Нью-Йорк, чтобы присоединиться к команде Эрика Тен Хага в рамках турне по Соединенным Штатам.
Приобретение 27-летнего камерунца откроет дверь к переходу голкипера "Юнайтед" Дина Хендерсона в "Ноттингем Форест".
16.07.2023 16:00
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И так понятно, что они его заберут, у них вариантов других нет
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