"Ньюкасл" надеется продать Сен-Максимена в "Аль-Ахли"

"Ньюкасл" надеется продать своего вингера Аллана Сен-Максимена в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.

Потратив 55 миллионов фунтов на приглашение полузащитника Сандро Тонали из "Милана", "Ньюкасл" пока не может совершать другие приобретения из-за ограничений, связанных с правилами финансового фейр-плей.



Чтобы совершить следующую покупку, оформив переход оцениваемого в 35 млн. фунтов вингера "Лестера" Харви Барнса, "Ньюкаслу" нужно принести кого-нибудь в жертву, и talkSPORT утверждает, что "сороки" решили избавиться от Сен-Максимена.



"Ньюкасл" уже ведет переговоры с представителями Сен-Максимена и "Аль-Ахли", однако пока процесс находится на очень ранней стадии.