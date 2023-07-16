"Ньюкасл" надеется продать Сен-Максимена в "Аль-Ахли"

Аллан Сен-Максимен "Ньюкасл" надеется продать своего вингера Аллана Сен-Максимена в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.

Потратив 55 миллионов фунтов на приглашение полузащитника Сандро Тонали из "Милана", "Ньюкасл" пока не может совершать другие приобретения из-за ограничений, связанных с правилами финансового фейр-плей.

Чтобы совершить следующую покупку, оформив переход оцениваемого в 35 млн. фунтов вингера "Лестера" Харви Барнса, "Ньюкаслу" нужно принести кого-нибудь в жертву, и talkSPORT утверждает, что "сороки" решили избавиться от Сен-Максимена.

"Ньюкасл" уже ведет переговоры с представителями Сен-Максимена и "Аль-Ахли", однако пока процесс находится на очень ранней стадии.


Метки Аль-Ахли, Ньюкасл, Сен-Максимен

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2023 15:00

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  1. ben-arfa 16.07.2023 15:50 # ben-arfa
    +++++++

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  2. pardew 16.07.2023 15:49 # pardew
    Мне кажется он лучше Барнса.
    Так как скамейка уже длинная можно и оставить, ввиду того что Барнс как бы не приходит.

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