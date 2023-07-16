"Эвертону" не удалось приобрести Ньонто

"Лидс" отклонил предложение "Эвертона" в 15 миллионов фунтов о покупке вингера Вильфреда Ньонто.

После своего вылета из Премьер-Лиги "Лидс" уже лишился целого ряда игроков, включая Родриго, Робина Коха, Диего Льоренте, Брендена Ааронсона, Расмуса Кристенсена и Уэстона Маккенни.



Едва ли задержится на "Элланд Роуд" и перспективный Ньонто, на которого существует высокий спрос в Премьер-Лиге и за ее пределами.



Ньонто только прошлым летом прибыл в "Лидс" из "Цюриха" за 4 млн. фунтов, и прогресс 19-летнего итальянца стал одним из немногих позитивных моментов в неудачном для "белых" сезоне.



И хотя стартовое предложение "Эвертона" в 15 млн. было отклонено, "ириски" все еще могут предпринять вторую попытку заполучить Ньонто, сообщает Daily Mail.



Добавим, в минувшем сезоне Ньонто сыграл 28 матчей за "Лидс" во всех соревнованиях, забив четыре гола и отдав четыре результативные передачи.