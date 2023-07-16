Партей договорился с клубом из Саудовской Аравии

Полузащитник "Арсенала" Томас Партей приблизился к переходу в неназванный клуб из Саудовской Аравии.

Уже продав Гранита Джаку в "Байер" за 21.4 млн. фунтов, главный тренер "Арсенала" Микель Артета готов отпустить из клуба из Партея, который в свое время стоил "канонирам" 45 млн. фунтов.



Как сообщает Daily Express со ссылкой на источник на Ближнем Востоке, Партей уже согласовал условия личного контракта с одним из саудовских клубов.



Ожидается, что после расставания с 30-летним ганцем "Арсенал" активизирует свой интерес к оцениваемому в 50 млн. фунтов полузащитнику "Саутгемптона" Ромео Лавиа, которого также хотят "Ливерпуль" и "Челси".