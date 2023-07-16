Хау разочарован "очень ограниченным" трансферным бюджетом "Ньюкасла"

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау заявил, что испытывает разочарование из-за "очень ограниченного" трансферного бюджета своего клуба на это лето.

Выйдя в Лигу Чемпионов по итогам минувшего сезона, пока "Ньюкасл" смог укрепить свой состав лишь с помощью полузащитника Сандро Тонали из "Милана" за 55 миллионов фунтов.



А вот другие приобретения пока буксуют, потому что активность "сорок" на трансферном рынке сдерживают правила финансового фейр-плей, и это печалит Хау.



"В этом году глубина состава имеет для нас огромное значение. Учитывая соревнования, в которых мы участвуем, играя по три матча в неделю, нам нужно иметь возможность для ротации состава, при этом привлекая игроков равноценного качества".



"Именно к этому мы стремимся, но нам все еще нужно проделать большую работу. Игроки стоят дорого в эти дни. Мы работаем в рамках правил ФФП, что очень усложняет нам жизнь. Возможно, нам следует проявить изобретательность, но мы стараемся изучать каждую возможность сделать клуб сильнее".



"Нам приходится работать с очень ограниченным бюджетом. Как и всегда в случае с ФФП, тебе следует проявить изобретательность в некоторых вещах, но у нас все равно не такой большой бюджет".



"Порой из-за этого бывают разочарования и сложные дни. Мы знаем, какие вызовы стоят перед нами. На протяжении лета я успел пережить весь спектр эмоций", — цитирует Хау Daily Mail.