Рияд Махрез договорился с "Аль-Ахли

Вингер "Манчестер Сити" Рияд Махрез дал согласие на переход в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.

Напомним, только на днях стало известно, что "Аль-Ахли" готов заплатить 30 миллионов фунтов за Махреза, но сам Рияд все еще колеблется.



Как сообщает авторитетный журналист Бен Джейкобс, сейчас 32-летний игрок сборной Алжира решил, что хочет отправиться на заработки в Саудовскую Аравию.



Махрез уже достиг устной договоренности с "Аль-Ахли" насчет условий личного контракта, и теперь саудовскому клубу нужно найти компромисс с "Сити". Ожидается, что это произойдет в ближайшие 24-48 часов.