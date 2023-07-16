Рияд Махрез договорился с "Аль-Ахли
Вингер "Манчестер Сити" Рияд Махрез дал согласие на переход в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.
Напомним, только на днях стало известно, что "Аль-Ахли" готов заплатить 30 миллионов фунтов за Махреза, но сам Рияд все еще колеблется.
Как сообщает авторитетный журналист Бен Джейкобс, сейчас 32-летний игрок сборной Алжира решил, что хочет отправиться на заработки в Саудовскую Аравию.
Махрез уже достиг устной договоренности с "Аль-Ахли" насчет условий личного контракта, и теперь саудовскому клубу нужно найти компромисс с "Сити". Ожидается, что это произойдет в ближайшие 24-48 часов.
16.07.2023 10:00
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